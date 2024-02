L'autore di X-Files approva l'ipotesi reboot: 'Ma non dovrei parlarne'

X-Files è uno di quelli show televisivi che hanno indubbiamente lasciato un segno indelebile in più di una generazione. Se si è cresciuti negli anni novanta infatti, non si può non essere incappati almeno una volta in una qualche inquietante avventura degli agenti Mulder e Scully. Di certo una coppia che ora è diventata iconica.

Ecco quindi che, un po' come successo con il reboot in lavorazione de Il Corvo, anche per X-Files sembra essere arrivato il momento culminante. Stiamo ovviamente parlando della possibilità per lo show ideato da Chris Carter di poter ripartire con una totale rivisitazione delle vicende e dei personaggi narrati originariamente.

Ad accendere la miccia in questo caso è stato proprio lo stesso autore della serie, il quale, parlando con The Wrap durante una intervista si è detto davvero curioso di vedere la nuova incarnazione del franchise, che sarà sotto le redini di Ryan Coogler.

A detta sua infatti, è stato onorato che il suddetto regista sia venuto da lui a chiedergli una sorta di benedizione, ma sa anche quanto sia difficile riuscire a portare in scena uno show del genere viste le tematiche e gli argomenti che la serie originale trattava.

Di certo noi siamo curiosi di vedere che cosa ne verrà fuori, e voi che ne dite?