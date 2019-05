Gli autori di Arrow parlano del futuro di Felicity Smoak

La settima stagione di Arrow volge al termine e, a quanto pare, alcuni personaggi sono destinati a salutarci anzitempo. Tra questi c'è Emily Bett Rickards, interprete di Felicity Smoak. Il personaggio, purtroppo, non tornerà nell'ottava e ultima stagione dello show targato The CW. Leggiamo le dichiarazioni degli autori.

Fu la stessa attrice, nel mese di marzo, ad annunciare l'addio di Felicity Smoak alla serie dopo ben sette anni di onorato servizio. A tal proposito è intervenuta Beth Schwartz, showrunner di Arrow, che ha rilasciato alcune dichairazioni ai microfoni di TV Guide.

"Non posso dirvi molto, ma sappiate che piango ogni volta che guardo gli ultimi 10 minuti del finale di questa stagione. Non posso che onorare il personaggio di Felicity. È stata un personaggio davvero importante per questa serie - lo dimostra la nutrita fan base creatasi attorno a lei - e anche per me, personalmente. Col tempo è diventata uno dei miei preferiti e la accompagno in questa avventura dall'inizio. Ci tenevo a rendere giustizia sia a lei che alla sua relazione con Oliver, così come ai suoi obiettivi personali, che coincidono con la nascita della Smoak Tech - lei d'altronde, voleva qualcosa di più dell'essere parte del Team Arrow. Per lei contava molto, quindi conta anche per me.

Emily sarà sempre la benvenuta, se vorrà tornare, ragion per cui non potrei essere più felice se Felicity rimanesse anche nella prossima stagione. D'altronde il nostro obiettivo è quello di rendere onore alla serie, facendo sì che tornino quanti più personaggi è possibile"

Le parole di Schwarz sembrano piuttosto chiare: al momento non ci sono piani per portare Felicity Smoak in Arrow 8, probabilmente per gli impegni di Emily Bett Rickards stessa, ma in fondo mai dire mai. A voi piacerebbe che Smoak sia presente nell'ultima stagione?