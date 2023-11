Gli autori di Friends ricordano l'ultimo incontro con Matthew Perry: 'Era così allegro'

La scomparsa di Matthew Perry ha lasciato un vuoto che difficilmente verrà colmato nei cuori dei fan dello show e di chi l'ha conosciuto, ma soprattutto tanta, tanta incredulità: chi era vicino all'attore, d'altronde, lo ricorda nell'ultimo periodo come una persona quantomai allegra e spensierata, in apparenza tutt'altro che vicina alla fine.

A parlarne, dopo le parole del cast di Friends, sono stati proprio i due autori della storica sitcom, Marta Kauffman e David Crane: Kauffman, in particolare, ha ricordato di averlo trovato in gran forma durante il loro ultimo incontro avvenuto non più di un paio di settimane fa.

"Era allegro e spensierato, non sembrava depresso o altro. Stava davvero bene, il che fa sembrare tutto ancora più ingiusto. [...] Il mio primo istinto è stato quello di mandargli un messaggio, sinceramente. E poi profonda tristezza, tanta tristezza. È difficile da accettare, un attimo sei qui così allegro e poi puf" sono state le sue parole.

Kauffman ha proseguito: "Stava meglio di quanto avessi mai visto da un po'. Ero stata così felice di vederlo, stava bene, aveva smesso di fumare. E sì, era sobrio. Voleva aiutare gli altri a liberarsi da questa dipendenza, era una cosa che gli aveva dato uno scopo". Poche ore fa, intanto, anche una guest star di Friends ha ricordato Matthew Perry e la sua esperienza sul set con lui.