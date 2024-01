No, gli autori di Game of Thrones non hanno visto House of the Dragon

Dopo la deludente conclusione di Game of Thrones, con un'ottava stagione che tende ad essere generalmente disprezzata dalla maggioranza dei fan, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss si sono sempre più allontanati dal mondo di George R.R. Martin e in una recente intervista hanno rivelato di non aver ancora visto la serie House of the Dragon.

Comprensibilmente, dopo aver dedicato un decennio della loro vita alla realizzazione di otto stagioni della serie fantasy, che si è conclusa solo nel 2019, si sono guadagnati una meritata pausa dal franchise, anche se non è ancora stato rivelato se si dedicheranno alla serie prequel in futuro. La nuova stagione di House of the Dragon arriverà questa estate su HBO.

Durante una conversazione con l'Hollywood Reporter, i due hanno confermato di non aver ancora guardato la prima stagione, anche se Weiss ha recentemente rivisto Game of Thrones con la sua famiglia, mentre Benioff non ha più guardato la serie dal suo finale. Nonostante il loro lungo coinvolgimento nella serie principale, i due hanno anche rifiutato la possibilità di essere accreditati come produttori di House of the Dragon, nonostante il guadagno finanziario garantito che ne sarebbe derivato.

"La HBO era un po' confusa", ha confessato Benioff a proposito del rifiuto del credito garantito dal contratto. "Ricordo che il loro avvocato disse: 'Ma sono solo soldi, vi pagheremo e basta'".

Weiss ha aggiunto: "Non credo che esistano situazioni in cui ricevi soldi in cambio di nulla. Per noi, se c'è il nostro nome sopra, specialmente per quello, pur essendo completamente distaccati e non coinvolti, abbiamo pensato che la tensione che sarebbe derivata da questo approccio passivo - sia per il suo successo che per il suo fallimento o qualsiasi altra cosa in mezzo - non ne valesse la pena".

I due showrunner sono pronti a lanciarsi nella loro prossima avventura, avete già visto il nuovo trailer de Il problema dei tre corpi, in arrivo a marzo su Netflix?

Benioff e Weiss, inoltre, hanno dovuto rinunciare a un film di Star Wars per alcune divergenze creative con la Lucasfilm.