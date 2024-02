Gli autori di Game of Thrones pungono HBO: 'La disfunzionalità uccide i progetti'

David Benioff e Daniel Weiss non raccolsero molti applausi all'epoca del finale di Game of Thrones, eppure il duo di autori sembrava inizialmente ancora intenzionato a proseguire nel rapporto con HBO per dar vita ai futuri spin-off ambientati a Westeros: cosa cambiò nelle dinamiche tra le parti, dunque, al punto da portare all'addio?

A parlarne qualche giorno dopo le dure parole di Martin contro gli hater di Game of Thrones sono stati proprio i due sceneggiatori, che una volta per tutte hanno voluto condividere con noi la loro prospettiva sui motivi che resero impossibile il proseguimento del rapporto con quella HBO che era stata la loro casa per un bel po' di anni.

"La disfunzionalità uccide i progetti più di ogni altra cosa, che si tratti di disfunzionalità interpersonale o di disfunzionalità istituzionale. Quando sigli un accordo della durata di 5 anni con una compagnia vuoi che quella compagnia sia stabile in modo da essere lasciato in pace a fare il tuo lavoro, senza temere che all'improvviso venga acquistato da una compagnia telefonica" sono state le parole dei due. Una palese stoccata ad HBO, che come ben sappiamo è stata coinvolta, nel corso degli ultimi anni, nel terremoto aziendale che ha causato la totale riorganizzazione di Warner Bros. Discovery. E voi, pensate che Benioff e Weiss avrebbero potuto riprendersi dopo il finale di Game of Thrones? Diteci la vostra nei commenti!