Gli autori di Hill House tornano con Red Rose, una serie horror per la BBC

Michael e Paul Clarkson, che figurano tra gli scrittori di The Haunting of Hill House e di Wheel of Time, sono impegnati con la creazione di una serie horror da otto episodi per la BBC Three e che sarà intitolata Red Rose.

La serie sarà incentrata su un gruppo di teenager che affronta una calda estate nelle lande di Bolton, senza uno scopo o direzione ben precisa ora che la scuola è finita. I ragazzi, però, vengono a conoscenza di una leggenda metropolitana riguardante una misteriosa app chiamata Red Rose, che proporrebbe una serie di sfide di pericolosità crescente. Una ragazza del gruppo scaricherà l’app, dando il via a una serie di eventi che porteranno il gruppo a scontrarsi contro forze all’apparenza sovrannaturali.

Red Rose esplorerà le relazioni precarie tra i teenager e le loro vite online, condendo il tutto con delle tinte da horror-thriller. La serie è una co-produzione tra Eleven Film (Sex Education) ed eOne.

Parlando del loro nuovo lavoro, Michael e Paul Clarkson hanno dichiarato: “Siamo emozionati perché il nostro primo show sarà con la BBC. Abbiamo lavorato a Los Angeles per un po’, così l’opportunità di tornare nel Regno Unito per un prodotto tutto nostro è incredibile. Red Rose è una lettera d’amore alla nostra città natale e alla nostra infanzia”. I due scrittori hanno poi parlato delle sfide che li attendono: “Esploreremo le difficoltà che devono affrontare i teenager di oggi, brillanti ma privi di opportunità. Lavorare a The Haunting of Hill House ci ha preparato ad affrontare le sfide portate da questo genere”.

La seconda stagione di Hill House si intitolerà The Haunting of Bly Manor e Mike Flanagan ha assicurato che sarà ancor più spaventosa. Ricordiamo, inoltre, che è stata annunciata una director’s cut in versione estesa della prima stagione.