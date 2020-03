Uno degli autori di Moon Knight anticipa cosa aspettarci dalla nuova serie Disney+

Moon Knight è una serie di cui sappiamo ancora poco, ma nelle scorse settimane è giunta la notizia dell'ingresso di Beau DeMayo nel team di sceneggiatori, il quale ha parlato con ComicBook.com riguardo ciò che i fan possono aspettarsi dal nuovo prodotto targato Disney+.

Ovviamente, lo sceneggiatore non si è lasciato sfuggire dettagli che anticipano la trama e ha anche scherzato sulla cosa: "La scorsa settimana sono stato dal dentista e mentre guidavo verso casa ho detto al mio amico 'penso che la Marvel abbia impiantato un microfono nel mio dente, come preparazione a ogni intervista, in modo da essere sicuri che io non dica nulla'".



Nonostante la segretezza che vige al momento, DeMayo ha promesso che i fan saranno soddisfatti dal risultato finale:"Tutto ciò che posso dire è che lo showrunner Jeremy Slater è dannatamente tosto. È molto intelligente. È una persona eccezionale con cui lavorare. E poi, so che può sembrare da ruffiano, ma è anche vero che, da fan che arriva alla Marvel, è davvero stupendo vedere quanto tutti tengano alla serie".

DeMayo non è certo l'unico appassionato di fumetti tra i colleghi: "è stupendo lavorare in un posto dove puoi dire che tutti sono dei fan e tutti vogliono proporre la qualità migliore, il prodotto migliore. Non posso dire qual è, ma penso che la visione di Kevin Feige e di Jeremy Slater sarà davvero apprezzata dal pubblico".

In attesa di maggiori informazioni, vi segnaliamo che potrebbe esserci un cambio di data e location per Moon Knight.