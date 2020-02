Gli autori di Stranger Things hanno fornito nuovi indizi sulle sorti di Jim Hopper

Il nuovo teaser di Stranger Things 4 ha confermato ufficialmente ciò che sospettavano in tanti, ossia che David Harbour sarebbe tornato nei panni dello sceriffo Jim Hopper. Inoltre, gli autori della serie targata Netflix hanno fornito dei nuovi indizi su cosa potrebbe accadere al personaggio.

Nei mesi scorsi, infatti, l'account Twitter ufficiale della writers' room aveva dato il via all'iniziativa Video Store Fryday, una serie di consigli settimanali di film che in qualche modo hanno influenzato la quarta stagione di Stranger Things. Ebbene, in occasione della pubblicazione del trailer, è arrivato un nuovo elenco di lungometraggi, per un'edizione speciale dell'iniziativa che, in questo caso, sembra contenere degli indizi sulle prossime azioni di Hopper, il quale è ancora vivo e si ritrova imprigionato in Russia, dopo essere scampato in qualche modo alla terribile esplosione innescata nel finale della terza stagione, quando l'uomo si è sacrificato per la salvezza della cittadina di Hawkins e delle persone amate.



Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, la lista speciale pubblicata il 14 febbraio contiene i seguenti film:

Io sono un evaso (I Am a Fugitive from a Chain Gang)

Papillon

La grande fuga (The Great Escape)

Stalag 17

Le ali della libertà (The Shawshank Redemption)

L'elemento in comune tra le cinque pellicole è che in tutte c'è una storia con al centro l'evasione da una prigione. Per questo, è lecito ipotizzare che Hopper sarà protagonista di una fuga dal luogo in cui viene tenuto prigioniero e che probabilmente riuscirà a tornare nella cittadina americana.



Ricordiamo che Stranger Things 4 dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2020. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi?