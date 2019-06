Gli autori di The Big Bang Theory: 'Non potevamo accontentare tutti'

Cedere al fanservice potrebbe sembrare la via più semplice per chiudere una serie storica e tanto amata come The Big Bang Theory: dare ai fan esattamente ciò che i fan vogliono dovrebbe portare, sulla carta, al gradimento assicurato.

Non è così semplice, in realtà: accontentare l'intero fandom è qualcosa di probabilmente impossibile, soprattutto quando si parla di serie che coinvolgono un pubblico tanto vasto quanto trasversale per quanto riguarda i gusti personali.

C'è, poi, un'altra possibilità da valutare: accantonare l'idea di far contenti tutti e portare avanti il proprio pensiero, cercando fino alla fine di non snaturare la propria opera e i personaggi scritti e portati all'evoluzione con tanto amore. Strada decisamente impervia e ancor più rischiosa della precedente, ma le cui potenziali soddisfazioni hanno una portata certamente maggiore.

Su quest'ultima è ricaduta la scelta di Mark Cendrowski e Steve Holland, rispettivamente regista e autore di The Big Bang Theory: "Ad un certo punto abbiamo provato semplicemente a scrivere il finale che ci sembrasse più giusto. Penso che alcuni dei nostri desideri e dei desideri dei fan alla fine si siano realizzati, ma alla fine, quando ne abbiamo parlato, abbiamo deciso che ci sembrava giusto non mettere un punto alla fine della frase. I personaggi continueranno a vivere le loro vite, noi abbiamo solo voluto creare questo grosso climax emotivo. Il giorno dopo ci sembrava bello pensare che, pur non potendoli vedere, questi personaggi avrebbero continuato ad andare al lavoro e a vivere le loro vite insieme. [...] Sapere che loro sono ancora lì fuori e che sono ancora amici ci sembrava la cosa più giusta, la cosa migliore" hanno dichiarato i due.

Cendrowski e Holland non hanno soltanto rinunciato al fanservice, dunque, ma anche accantonato quelli che potevano essere alcuni dei loro stessi desideri: una decisione coraggiosa che sembra, tutto sommato, esser stata premiata dal pubblico. Il finale di TBBT, per inciso, è stato seguito da più di 23 milioni di spettatori. Per chi volesse immergersi nuovamente nelle atmosfere della serie, inoltre, l'appartamento di Sheldon e Leonard può essere visitato al Warner Bros. Studio Tour di Burbank.