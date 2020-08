Dagli autori di The Office arriva Remote, la serie comedy sullo smart working

Non molto tempo dopo la pandemia, è stato rivelato che i produttori di The Office, Ben Silverman e Paul Lieberstein stavano lavorando ad una commedia non troppo dissimile da The Office, intitolata Remote, incentrata su lavoratori che operano in smart working.

The Office è una delle serie comedy più amate di tutti i tempi, e siamo certi che anche questa nuova produzione potrà bissare il suo successo visto che tratterà un tema particolarmente sentito in un momento complesso come questo. Durante il lockdown infatti, il lavoro da remoto è stato la norma per gran parte dei lavoratori. Per molti non è stato facile abituarsi a questo nuovo stile di vita e la serie proverà proprio ad ironizzare su questo.

"Molti di noi partecipano a riunioni Zoom giornaliere, per lavoro e non solo", ha detto Silverman. "Siamo in una nuova normalità e stiamo sperimentando personalmente nuovi modi per rimanere connessi ed essere produttivi al lavoro e nella nostra vita domestica. Con il brillante Paul Lieberstein al timone, pensiamo di avere una serie che non solo porterà umorismo e conforto in questo periodo problematico, ma sarà anche in grado di durare negli anni".

Remote si occuperà proprio di un capo che cerca di istruire i propri dipendenti ad un nuovo stile lavorativo e che prova a mantenerli connessi tra di loro e al contempo produttivi. Non una sfida facile insomma ma, è qualcosa che molti riusciranno a sentire perchè lo hanno vissuto sulla propria pelle negli ultimi mesi. In attesa di scoprire quando questa serie sarà pubblicata su CBS All Access, vi informiamo che sembra sempre più reale uno spin-off su Stanley. I fan hanno raccolto infatti moltissimi fondi per vedere ancora la storia del burbero dipendente.