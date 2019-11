Gli autori di The Witcher non hanno fatto grandi cambiamenti alla storia di Geralt

Quando viene annunciato l'adattamento di un'opera, in genere i fan vengono colpiti da un mix di entusiasmo e timore poiché sperano che il nuovo prodotto riesca a mantenere lo spirito del materiale di partenza. The Witcher non fa eccezione, ma le parole del produttore esecutivo Tomek Baginski promettono uno show il più fedele possibile.

Dopo aver svelato i piani su Triss e Veremir, Baginski ha parlato con ComicBook.com della storia di Geralt di Rivia e ha spiegato che in fase di scrittura si sono resi conto che non c'era tanto da cambiare rispetto ai libri di Andrzej Sapkowski: "una delle cose che abbiamo capito con Geralt è che non dovevamo adattare così tanto la sua storia. Seguiamo i racconti da vicino".



Oltre ai fan, lo stesso Sapkowski ha sottolineato quanto fosse importante che la nuova serie Netflix mettesse al centro "la storia di tre orfani che cercano il loro posto nel mondo", stando a quanto riferito dalla showrunner Lauren Hissrich.



Baginski ha confermato che il personaggio interpretato da Henry Cavill sarà impegnato in questo tipo di ricerca: "è già abbastanza maturo e la sua scoperta del fatto che forse ha davvero bisogno di altre persone nella sua vita è qualcosa che non si distacca molto dai libri. In realtà, è davvero molto, molto simile. Per questo non abbiamo dovuto cambiare molto. È lo stesso arco del personaggio, o mancanza di arco del personaggio, dato che è Geralt. È questo personaggio per tutto il tempo, come lo è nella storia originale".



Le prime impressioni dei critici su The Witcher sembrano confermare la bontà della serie, anche se i neofiti di questo universo narrativo potrebbero avere bisogno di qualche episodio in più per ambientarsi al meglio.

Ricordiamo che The Witcher verrà pubblicato il 20 dicembre. Per maggiori informazioni, potete consultare tutte le serie in uscita su Netflix a dicembre.