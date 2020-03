Gli autori di Westworld sperano di poter realizzare una quarta stagione dello show

La terza stagione di Westworld è ormai alle porte, ma sul proseguo dello show creato da Jonathan Nolan e Lisa Coy non vi è ancora alcuna certezza: nessuna decisione su un'eventuale quarta stagione della serie è ancora stata presa, e sembra davvero molto difficile che delle novità arrivino a breve.

I primi a non saper rispondere sulla questione sono proprio gli stessi Nolan e Coy, che hanno però dichiarato di non aver perso la speranza di poter portare avanti la loro creatura per almeno un'ulteriore stagione. I due autori hanno recentemente siglato un accordo con Amazon, di cui hanno lodato la volontà di fare le cose in grande dal punto di vista della serialità televisiva.

I vertici di HBO, dal canto loro, hanno dichiarato che nessuna decisione al riguardo verrà presa prima dell'inizio di quest'imminente terza stagione di Westworld. Anche nel caso in cui il responso dovesse essere positivo, comunque, toccherà rassegnarsi ad una lunga attesa: quasi due anni sono infatti passati dalla conclusione della seconda stagione della serie, tempi che secondo Nolan e Coy sono necessari per metter su un impianto narrativo di una certa complessità.

Su Rotten Tomatoes, intanto, sono già disponibili i giudizi della critica su Westworld 3; nei giorni scorsi, invece, una featurette ci ha mostrato il dietro le quinte della terza stagione di Westworld.