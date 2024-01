L'autrice di Echo su Daredevil: 'Fantastico poterlo usare, ma l'abbiamo fatto per Maya'

Come abbiamo visto, Daredevil è comparso in Echo in una sequenza d'azione spettacolare nella quale abbiamo assistito all'entrata in scena del supereroe ma dal punto di vista di una villain. Nel corso di una recente intervista rilasciata dopo il debutto dello show su Disney+, l'autrice della serie ha parlato proprio della possibilità di usare Devil.

Amy Rardin, sceneggiatrice di Echo, ha spiegato l'approccio della serie all'inclusione di Daredevil e la volontà di inserirlo nella storia di Maya, invece che come una semplice menzione.

"Voglio dire, eravamo davvero entusiasti di poter usare Daredevil, perché è una parte molto importante dei fumetti [di Echo]", ha spiegato Rardin. "Quindi sapevamo che avremmo dovuto usarlo in un modo specifico. La lotta tra Daredevil e Maya era molto importante per Sydney [Freeland, la regista]. Abbiamo parlato molto del fatto di mantenere sempre la storia dal punto di vista di Maya. Perché sappiamo quanto tutti siano entusiasti di Daredevil. Noi eravamo entusiasti di Daredevil".

Rardin ha proseguito: "Ma in realtà l'incontro è il passaggio di Maya da dilettante a professionista. È la prima volta che uccide qualcuno. È la prima volta che si mette alla prova con Kingpin. Ha affrontato uno dei suoi più grandi rivali. È il suo ingresso nell'operazione di Fisk. È così che abbiamo affrontato l'incontro. Poter usare Daredevil è stato fantastico, ma è stato al servizio della storia di Maya e di chi è in quel momento della sua vita".

Come aveva spiegato il produttore Brad Winderbaum in una recente intervista, la breve apparizione di Daredevil in Echo serve a presentare l'ecosistema di supereroi di strada del MCU, che andrà ad arricchirsi nella prossima serie Daredevil: Born Again.

"Una delle cose che preferisco della scena di Daredevil nella serie è come riesce a descrivere New York", ha rivelato Winderbaum. "Non per rovinare le cose, ma più andremo avanti nel futuro del MCU più inizieremo a raccontare storie più concrete basate su New York, come Daredevil: Born Again, Daredevil stesso come simbolo del vigilantismo in quella città, come simbolo di ciò che significa operare nella malavita di New York, è di grande impatto. E Charlie è Daredevil, non è possibile separare le due cose. Anche in quella scena [in Echo], ti viene subito voglia di saperne di più, vuoi entrare in contatto con lui. È il più bel gancio al nostro futuro, non vediamo l'ora di andare avanti".