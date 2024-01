L'autrice di Echo spiega il rapporto con Kingpin: 'Si vogliono bene, in qualche modo'

Nel corso dei suoi cinque episodi, la serie Marvel's Echo non solo ha rivelato e descritto le origini del personaggio principale, ovvero la Maya Lopez interpretata nuovamente da Alaqua Cox dopo il suo esordio in Hawkeye, ma ha anche avuto modo di approfondire il particolare rapporto che lega la protagonista allo "zio" Wlison Fisk alias Kingpin.

Nel corso degli episodi, la protagonista della serie, Maya Lopez, affronta i suoi traumi passati per guarire dalla tragica perdita della madre e riallacciare i rapporti con la sua comunità indigena, oltre a scontrarsi con il cattivissimo Kingpin, che l'ha aiutata a crescere dopo che lei e suo padre erano stati allontanati dalla città quando lei era solo una bambina.

Maya vede il supercattivo di Vincent D'Onofrio come una specie di zio, ma dopo aver scoperto che è lui il responsabile della morte di suo padre durante gli eventi di Hawkeye, Maya inizia a capire la sua spietatezza e a riconsiderare la sua posizione nella sua rete criminale. Leggete le nostre impressioni su Echo.

Sebbene inizialmente torni a Tamaha solo per vendicarsi di Kingpin, non può evitare il confronto con la sua famiglia che incombe da 20 anni e che finisce per cambiare la sua intera prospettiva sugli ultimi due decenni in cui è stata via. "Sollevando il velo del suo passato con la famiglia in Oklahoma, si illumina lentamente... capisce il suo passato con Kingpin e capisce che tipo di persona era", ha dichiarato a Deadline Amy Rardin, sceneggiatrice di Echo.

Parlando nello specifico dell'episodio 4, quando Kingpin aggredisce l'uomo dei gelati che era stato scortese con Maya, l'autrice ha spiegato: "Ricordo bene il giorno in cui ne abbiamo parlato prima di girare. Non appena abbiamo ideato la scena, non è mai cambiata. Credo che sia il momento decisivo della loro relazione. Voglio dire, i bambini guardano sempre, e lei guarda quest'uomo che ammira farlo. Poi comincia ad imitarlo. Penso che sia davvero molto forte in termini di indicazione di come lei sia cresciuta con quest'uomo come zio e di cosa stia affrontando ora da adulta, dovendo guardare al suo passato e pensare: 'Beh, anch'io ho fatto un sacco di cose brutte, proprio come lui'".

Interessante, è proprio il futuro di Kingpin dopo il finale di Echo.

L'autrice, quindi, ha concluso: "Per quanto la loro relazione sia incasinata, Kingpin è ovviamente un mostro, ma c'è amore, a suo modo. Kingpin ha la capacità di amare in un modo molto contorto. È stato una delle persone che ha cresciuto Maya e, nel profondo, credo che lei gli voglia bene, anche se si rende conto che ha fatto tutte queste cose orribili e l'ha manipolata e che è un assassino e non una brava persona. Credo che ciò che rende il loro rapporto così interessante sia che lei è una delle poche persone che riesce a vedere in lui barlumi di bontà. E così alla fine lei non si arrende con lui e lui non ce la fa".