Ava Du Vernay e Oprah Winfrey insieme per la serie drama Cherish The Day

La Oprah Winfrey Network ha annunciato che produrrà Cherish The Day, una nuova serie drammatica dal formato antologico creata dalla cineasta Ava DuVernay.

Ad ogni stagione la serie racconterà la commovente storia d'amore di una coppia, con ogni episodio che coprirà un singolo giorno della vita dei due protagonisti. Lo scopo della serie sarà quello di illustrare i momenti significativi di una relazione, in situazioni sia ordinarie che straordinarie.

La DuVernay, regista del film Disney Nelle Pieghe Del Tempo, sarà la produttrice esecutiva di Cherish the Day insieme ad Oprah Winfrey, con Tanya Hamilton (Queen Sugar) che servirà come showrunner e dirigerà la premiere della serie. Anche Paul Garnes (Selma, Queen Sugar) sarà un produttore esecutivo.

"Sono onorata di poter fare televisione per una rete guidata da un'artista come Oprah, che ha una visione spettacolare e una passione sfrenata per questo tipo di storie" ha dichiarato la Du Vernay.

La Winfrey ha ricambiato: "Ava è una narratrice visionaria, in grado di portare tanta cura, tanto cuore e tanto amore nell'arte che va a creare. Sono entusiasta di poter collaborare insieme a lei nella nostra primissima serie antologica per OWN."

Cherish the Day punta a una premiere del 2020. Ricordiamo che la Du Venray è attualmente al lavoro su New Gods, il nuovo film Worlds of DC. In una recente intervista, la regista ha svelato qual è il suo personaggio preferito fra i Nuovi Dei.