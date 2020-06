Ava DuVernay: dopo When They See Us in arrivo un'altra serie Netflix

Dopo la splendida e premiata When They See Us, Ava DuVernay (Nelle pieghe del tempo, New Gods) è pronta a tornare a collaborare con Netflix per un'altra serie dai tratti impegnati e dedicata alla vita di Colin Kaepernick, grande attivista per i diritti civili degli afroamericani e giocatore di Football.

È direttamente il colosso dello streaming a informarci che l'autrice ha firmato con Netflix per ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva in questo interessante progetto intitolato Colin in Black & White, serie drammatica limitata dedicata agli anni liceali del personaggio. Lo show si prefigge l'obiettivo di far entrare il pubblico nei retroscena della vita di Kaepernick, concentrando l'attenzione e lo sforzo produttivo sugli anni formativi che hanno aiutato lo sportivo a scoprire la sua passione per l'attivismo sociale e politico.



Per interpretare Kaepernick sarà ovviamente scelto un attore più giovane e adolescente, ma è stato confermato che lo stesso atleta parteciperà allo show come narratore della serie, che Netflix ha annunciato essere divisa in sei episodi totali. Per chi non lo sapesse, Kaepernick è cresciuto come figlio adottivo in una famiglia di bianchi, trascorrendo gran parte della sua adolescenza alla ricerca di una propria identità.



A scrivere Colin in Black & White troviamo Michael Starrbury, già vincitore di un Emmy Award per il suo lavoro su When They See Us.