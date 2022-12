Avatar: La via dell'acqua, Kate Winslet svela: 'Sarò una rivale di Neytiri'

Avatar: La via dell'acqua sta finalmente per fare il suo debutto nelle sale di tutto il mondo. Nella nuova pellicola diretta James Cameron, sequel del kolossal del 2009, vedremo l'introduzione di tanti nuovi personaggi, come quello interpretato da Kate Winslet.

Durante una nuova intervista con Empire Magazine, l'attrice ha rivelato nuovi dettagli sul film: "Ronal è un personaggio femminile formidabile", ha dichiarato alla rivista. "Come Neytiri, ha a cuore la sua famiglia e non si fermerà davanti a nulla per proteggere i suoi figli e la sua gente. Una vera madre, in tutti i sensi".

La star di Titanic ha continuato: "Queste due donne hanno lo stesso profondo desiderio di proteggere le loro singole famiglie. Sono entrambe creature potenti e ostinate che rispettano i loro mariti, ma che non verranno guidate da quest'ultimi. Si sono ritagliate la propria strada e vogliono essere ascoltate. Sono entrambi fisicamente abili e nel mondo di Pandora e tra tutte le tribù questo non è solamente importante, è cruciale. Lavorare con Zoe è stato semplicemente meraviglioso. Il suo impegno per il mondo di Pandora, l'essere un Na'vi, ormai fanno parte di lei. È come se fosse nel suo sangue".

Per salutarvi, vi ricordiamo che i primi 18 minuiti di Avatar 2 sono stati mostrati al comic-on. Il film uscirà in Italia il prossimo 14 dicembre.