Avatar, annunciato il cast della serie Netflix: gli autori promettono 'fedeltà'

Dopo le indiscrezioni sul cast di Avatat: The Last Airbender emerse nei giorni scorsi, Netflix ha ora annunciato ufficialmente i quattro protagonisti della serie live-action basata sul celebre show animato Nickelodeon noto in Italia come Avatar - La leggenda di Aang.

I nomi in questione, come potete vedere in calce alla notizia, sono Gordon Comrmier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu, che sono stati ingaggiati rispettivamente per interpretare Aaang, Katara, Sokka e Zuko. Inoltre, il colosso dello streaming ha rivelato che Albert Kim si è unito al progetto come sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner.

"Un'adattamento live-action potrebbe stabilire un nuovo punto di riferimento nella rappresentazione e raggiungere un'intera nuova generazione di fan. Questa è stata un'occasione per mostrare personaggi asiatici e indigeni come persone viventi e che respirano" ha dichiarato Kim (via Comicbook.com), spiegando però che l'obiettivo è anche rispettare la storia originale. "Non fraintendetemi. Espanderemo tutto e ci saranno sorprese sia per i fan che per i nuovi arrivati, ma durante questo processo la nostra parola d'ordine è stata 'autenticità'. Nella storia, nei personaggi e nelle influenze culturali. L'autenticità è ciò che ci fa andare avanti, sia davanti che dietro la macchina da presa, motivo per cui abbiamo messo insieme una squadra senza precedenti: un gruppo di artisti talentuosi e appassionati che lavorano 24 ore su 24 per dare vita a questo mondo ricco e incredibilmente bello."

Intanto, vi lasciamo ai dettagli sulla possibile data di uscita di Avatar: The Last Airbender su Netflix.