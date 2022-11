Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, arriva la conferma della data d'uscita!

Arriva la conferma dell'uscita di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, che sarà il primo di tre film d'animazione progettati dagli Avatar Studios per ampliare il franchise. Il progetto vedrà come protagonista l'Avatar Aang e i suoi compagni. La trama ufficiale non è ancora stata svelata (pare che la casa di produzione la stia tenendo top-secret...).

Secondo Variety, Paramount ha confermato la data di uscita di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria per il 10 Ottobre 2025, tra quasi tre anni. La preparazione del film richiederà abbastanza tempo, soprattutto vista la dedizione che un film animato prevede solitamente. Inoltre ricordiamo che la Paramount è già concentrata sull'uscita di uscita di Dungeons and Dragons e altri titoli prodotti dalla casa statunitense.

Intanto vi informiamo della produzione del live-action del franchise, di cui sono già emerse le prime foto del set e lista ufficiale del cast di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, ricca di talenti attoriali. A rivelarlo è stato proprio la piattaforma streaming Netflix: Aang sarà interpretato da Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell è Katara, Dallas Liu è Zuko e Ian Ousley interpreterà Sokka. Il debutto del live action, inizialmente previsto per il 2020, probabilmente slitterà al 2023. Anche in questo caso i fan saranno costretti ad attendere, ma le prime foto del set del progetto promettono già molto bene.