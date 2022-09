Avatar: L'ultimo Dominatore dell'Aria, rivelata la lista completa del cast!

Le riprese di Avatar: The Last Airbender si sono concluse poco tempo fa, e parte del cast si è mostrata in una foto di fine lavorazione. Adesso sono finalmente stati rivelati tutti i nomi e i ruoli dei protagonisti della serie live-action in un report molto dettagliato.

A rivelare queste informazioni è stato lo stesso Netflix, che ha stilato una lista facilmente consultabile, piena di conferme e sorprese, e che troverete di seguito.

Amber Midthunder (she/her) interpreterà la principessa Yue: la compassionevole leader spirituale della tribù dell'acqua settentrionale.

A Martinez (he/him) sarà Pakku: il veterano maestro della Northern Water Tribe e un feroce difensore delle tradizioni della zona.

Irene Bedard (she/her) nel ruolo di Yagoda: una guaritrice empatica che funge da modello per le donne dominatrici dell'acqua della sua tribù.

Joel Oulette (he/him) interpreterà Hahn: un guerriero forte e abile con una lealtà incrollabile verso la sua tribù.

Nathaniel Arcand (he/him) nel ruolo del capo Arnook: padre della principessa Yue e rispettato leader della loro tribù.

Meegwun Fairbrother (he/him) sarà Avatar Kuruk: un precedente Avatar con un passato infestato.

Arden Cho (she/her) interpreterà June: una cacciatrice di taglie tenace nota per la sua spietata efficienza.

Utkarsh Ambudkar (he/him) nel ruolo del re Bumi: l'antico e volubile sovrano della città di Omashu nel Regno della Terra.

Danny Pudi (he/him) nel ruolo di Mechanist: un eccentrico inventore e ingegnere che fa del suo meglio per crescere il figlio in un mondo dilaniato dalla guerra.

Lucian-River Chauhan (he/him) nel ruolo di Teo: il figlio idealista e ambizioso di Mechanist.

James Sie (he/him) sarà il mercante di cavoli: un venditore di verdure a Omashu.

Momona Tamada (she/her) nel ruolo di Ty Lee: un'adolescente energica e ottimista e una delle migliori amiche della principessa Azula.

Thalia Tran (she/her) nei panni di Mai: un'adolescente imperturbabile e impassibile che, insieme a Ty Lee, è una stretta alleata della principessa Azula.

Ruy Iskandar (he/him) nel ruolo del tenente Jee: il primo ufficiale della nave del principe Zuko.

Hiro Kanagawa (he/him) nel ruolo del Signore del Fuoco Sozin: lo spietato e ambizioso precedente sovrano della Nazione del Fuoco e nonno del Signore del Fuoco Ozai.

CS Lee (he/him) nei panni di Avatar Roku: un saggio e benevolo Avatar del passato della Nazione del Fuoco.

François Chau (he/him) sarà il Grande Saggio: il venerato leader spirituale della Nazione del Fuoco e guardiano del santuario di Avatar Roku.

Ryan Mah (he/him) nel ruolo del tenente Dang: il secondo in comando del comandante Zhao.

George Takei (he/him) sarà la voce di Koh: uno spirito antico e predatore.

Randall Duk Kim (he/him) doppierà Wan Shi Tong: pronto ad apparire sotto forma di un gufo gigante, è anche conosciuto come lo Spirito della Conoscenza.