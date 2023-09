Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, svelata la data d'uscita della serie Netflix?

Il live action di Avatar: The Last Airbender è la nuova produzione adattata da Netflix dell’acclamata serie d’animazione statunitense. L’attesa per il nuovo show si fa sempre più importante e qualsiasi indiscrezione serve, in questo senso a mitigarla in qualche modo. L’ultima, proveniente da Twitter vedrebbe la serie distribuita nel febbraio 2024.

Dopo aver visto il primo teaser di Avatar: The Last Airbender, torniamo a parlare della nuova serie Netflix per riportare il rumor trapelato sul social network di Elon Musk che vorrebbe l’adattamento debuttare sulla piattaforma dalla N rossa nel febbraio 2024.

Le reazioni dei fan sotto il post che annuncia questa possibile data d’uscita, naturalmente, non si sono fatte attendere, con alcuni che sembrano intimoriti dalla possibilità che Netflix possa combinare un disastro simile a quello fatto con Death Note, ma anche con una gran parte degli utenti che non vede l’ora di poter assistere alle avventure dei propri eroi animati in live action, come già successo grazie alla prima stagione di One Piece, apprezzata dagli amanti del manga e dell’anime.

Effettivamente i timori e le speranze hanno ragione di equivalersi visto che, il lavoro fatto da Netflix negli ultimi anni nel cercare di riproporre in live action alcune delle serie animate più famose e apprezzate di tutti i tempi, per quanto rimarchevole, non sempre è riuscito a portare i frutti sperati, come successo per il già citato adattamento di Death Note e per quello, non disastroso ma quasi, di Cowboy Bebop.

In attesa di capire come verrà accolto questa nuova trasposizione, vi lasciamo a tutti i titoli degli episodi di Avatar: The Last Airbender.