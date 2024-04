Avatar: i fan della saga protestano con il casting controverso di una star

Paramount e Nickelodeon hanno da poco annunciato un adattamento cinematografico animato di Avatar: La Leggenda di Aang, rivelando l'identità delle star principali designate per il doppiaggio. Un nome, in particolare, ha generato alcune polemiche tra i fan della serie originale.

Eric Nam è stato scelto per doppiare la versione adulta del personaggio protagonista: la star della K-Pop è stata recentemente criticata per aver apprezzato un post su Instagram, riguardante il conflitto Israelo-Palestinese. Una controversia che lo ha costretto a cancellare un concerto in Malesia, spingendolo a dare spiegazioni su X. "Ciao a tutti. In seguito agli orribili eventi del 7 ottobre, mi è piaciuto un post che ritenevo esprimesse una posizione contro la violenza, contro l'odio e contro l'intolleranza. Ho messo il like a quel post per reazione a delle notizie devastanti, in quanto persona che è sempre stata dalla parte dell'umanità, della pace, dell'amore e dell'uguaglianza per tutti".

Mentre Avatar: La Leggenda di Aang è stata ufficialmente rinnovata da Netflix, alcuni appassionati della saga hanno espresso perplessità in merito al casting e alla scelta di non coinvolgere i doppiatori della serie originale nel film da poco annunciato, della cui trama non sono stati ancora rivelati i dettagli. Di contro, altri hanno mostrato un certo ottimismo, visto che alcune figure dietro allo show televisivo animato dei primi anni 2000 prenderanno parte a questa nuova versione. Tra queste, Lauren Montgomery, scelta come regista, e Michael DeMartino e Bryan Konietzko, creatori del cartone Nickelodeon e produttori esecutivi della prossima opera cinematografica. L'annuncio di questo nuovo adattamento animato di Avatar è avvenuto nel corso dell'edizione 2024 del CinemaCon: oltre ad Eric Nam, anche Dave Bautista farà parte del cast.

