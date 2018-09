Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria sarà adattato in una serie live-action per Netflix

Sarà forse per il successo della recentissima Il principe dei draghi, ma a quanto pare Netflix ha deciso di trasporre in una "re-immaginata" serie live-action l'opera co-sceneggiata da Aaron Ehasz, l'amatissima Avatar: La leggenda di Aang, in originale The Last Airbender, L'ultimo dominatore dell'aria.

Molti di voi magari non conosceranno neanche l'esistenza della serie animata, ma avranno forse familiarità con la trasposizione cinematografica firmata da M. Night Shyamalan (Split, The Village), distrutta dalla critica e solo in parte apprezzata dal grande pubblico, in ogni caso non dalla maggior parte dei fan.



Si tratta comunque di una delle serie in Japanimation più apprezzate della Nikelodeon, che adesso Netflix tenterà di rilanciare in live-action in una trasposizione televisiva totalmente reimmaginata. Secondo quanto riportato dall'account See What's Next della compagnia via Twitter, infatti, l'azienda starebbe sviluppando questo progetto.



A confermare la cosa è anche arrivato il comunicato stampa ufficiale, che informa che i creatori originali della serie, Michael Dante DiMartino e Brian Konietzko, sono a bordo del progetto come sceneggiatori, così da portare all'intero di questa nuova visione lo stile che ha reso unica la loro creature animata.



Al momento la serie live-action di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non si conoscono ulteriori dettagli, ma siamo certi che l'annuncio di un nuovo adattamento farà felici molti appassionati.