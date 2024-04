Avatar: La leggenda di Aang 2, possibili date e anticipazioni per la serie

Il successo di critica e di pubblico ottenuto da Avatar: La Leggenda di Aang ha portato Netflix a rinnovare la serie per altre due stagioni, con la piattaforma decisa a costruire l’adattamento sugli stessi tempi scenici dell’opera originale. Cerchiamo di capire di cosa si occuperà la seconda stagione e quando potrà debuttare sul piccolo schermo.

Dopo aver parlato del cambio dello showrunner per la seconda stagione di Avatar: La Leggenda di Aang, torniamo ad occuparci del fortunato show per condividere quanto ci sia dato di sapere sul nuovo capitolo, ancora lontano dall’essere pubblicato.

Per quanto riguardi una data d’uscita plausibile, la speranza è di poter vedere i nuovi episodi già nella prima parte del 2025, considerando il fatto che la produzione sarà chiamata a porre particolare attenzione al fatto che la storia narrata nella serie animata si svolga tutta in un anno dovendo, in questo senso, lottare contro il tempo per anticipare o ridurre al minimo i cambiamenti fisiologici nei corpi dei giovani attori protagonisti dello show.

Per quanto riguardi la trama, senza troppi spoiler, possiamo immaginare che Aang si ritroverà ad acquisire nuove abilità e che potrà ricevere nuovi insegnamenti dagli ex Avatar su come combinare i propri poteri mentre sarà costretto ad affrontare l’enorme minaccia rappresentata da Ozai.

In attesa di poter vedere il primo trailer ufficiale della seconda stagione e di scoprire qualcosa di più concreto rispetto alla trama, vi lasciamo alla nostra recensione del primo capitolo di Avatar: La Leggenda di Aang.

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su