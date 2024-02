Avatar: La Leggenda di Aang 2, quando esce la prossima stagione?

Con Avatar: La Leggenda di Aang Netflix sembra aver fatto nuovamente centro in termini di adattamento live-action di una serie animata: pur non raggiungendo forse i clamorosi picchi di One Piece, lo show con Daniel Dae Kim è riuscito a conquistare i fan che, come sempre in questi casi, hanno già cominciato a guardare al futuro.

Ora che in tanti hanno già potuto godersi il finale di Avatar: La Leggenda di Aang, gli stessi si chiedono infatti quando potremo vedere su Netflix la seconda stagione della serie! Netflix, infatti, pare intenzionata a produrre almeno altre due stagioni della serie, arrivando così a coprire l'intero arco narrativo dello show originale.

Le tempistiche, però, restano al momento ancora un mistero: tutto ciò che possiamo fare è affidarci alle nostre supposizioni basate su quelli che sono in genere i tempi che Netflix si concede per passare da una stagione all'altra delle proprie produzioni. La risposta, partendo da queste basi, è che potrebbe esserci da pazientare: la piattaforma non tende ad assicurare la cadenza annuale dei propri show (Stranger Things docet), ragion per cui non è da escludere che da qui ai nuovi episodi possano trascorrere un paio d'anni. Cosa ne dite? Si tratterebbe di un'attesa ragionevole? Nel frattempo, ecco alcune serie da vedere se avete amato Avatar: La Leggenda di Aang.