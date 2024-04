Avatar: La Leggenda di Aang 2, lo showrunner della serie Netflix cambia ancora!

Non c'è pace per la produzione di Avatar: La leggenda di Aang, adattamento televisivo del popolare anime di Nickelodeon! Dopo l'addio dei creatori Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, anche lo showrunner saluta il live-action Netflix!

Kim era entrato in sostituzione dei creatori dello show quando la serie non aveva ancora debuttato sul servizio di streaming, impostandone così la direzione per la prima stagione. Pare, infatti, che fosse quello il suo obiettivo primario prima di guardare verso nuovi orizzonti.

Avatar: La leggenda di Aang è stata rinnovata per altre due stagioni e dunque chi sarà al timone dello show? L'impronta di Kim rimarrà attraverso due persone di fiducia: la co-produttrice esecutiva Christine Boylan e il produttore esecutivo Jabbar Raisani ricopriranno il ruolo di showrunner per le prossime stagioni in programma. Kim sembrerebbe aver lasciato lo show in mani più che sicure: nel curriculum di Boylan figurano serie TV come Once Upon a Time, The Punisher e Citadel mentre Raisani ha diretto due episodi dello show Netflix, ricoprendo il ruolo di supervisore degli effetti visivi.

Con l'adattamento dello show Nickelodeon, Netflix si conferma re dei live-action, riuscendo dove finora nessuno aveva trovato successo intavolando persino "uno scontro" tra One Piece e Avatar: La leggenda di Aang alla conquista del titolo di live-action più visto su Netflix.

