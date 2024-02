Avatar: La leggenda di Aang, più CGI o effetti pratici sul set? Parla la troupe

La nuova serie Netflix Avatar: La Leggenda di Aang è riuscita a convincere il pubblico della piattaforma e chi aveva apprezzato la serie animata grazie a una messa in scena solida e ben riuscita. A tal proposito, il direttore della fotografia ha parlato dell’equilibrio messo in atto tra computer grafica ed effetti pratici all’interno dello show.

Dopo aver parlato dell’importanza della Cometa di Sozin in Avatar: La Leggenda di Aang, torniamo ad occuparci della serie tv distribuita sulla piattaforma di streaming dalla N rossa per riportare le parole di Michael Balfry a proposito del complicato bilanciamento studiato per gli effetti dello show.

Queste le parole del direttore della fotografia: “Credo che tutto cominci dalla preparazione. Sai, è lì che parliamo di ciò che possiamo ottenere di pratico. Ovviamente le fiamme non sono pratiche. Il waterbending è pratico fino a un certo punto. C’è un mix tra effetti speciali ed effetti pratici. Ma ancora una volta, si tratta di uno show che fa uso di effetti speciali. Siamo in quattro ambientazioni diverse che non esistono nel mondo di oggi”.

Quindi, l’artista ha parlato della realizzazione delle creature della serie: “Momo è comopletamente in VFX. Devo riconoscere che hanno fatto un ottimo lavoro per tutta la serie. Mentre per Appa, gli effetti speciali hanno costruito la metà superiore dell’essere, in modo che i nostri attori potessero essere seduti su una sella. E noi potevamo staccare dalla parte anteriore della testa e arrivare ai primi piano degli interpreti. E poi gli effetti visivi hanno creato la parte inferiore”.

Per finire, Balfry ha spiegato come i creatori degli effetti speciali e quelli degli effetti pratici abbiano lavorato in sinergia per ricreare tutte le ambientazioni e le scene più spettacolari dell’adattamento live action di Netflix.

In attesa di scoprire qualcosa di più sull’eventuale seconda stagione della serie, vi lasciamo al bel video dietro le quinte a proposito della realizzazione di Appa in Avatar: La Leggenda di Aang.