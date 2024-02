Avatar: La leggenda di Aang, come hanno fatto a condensare la serie animata in 8 episodi?

La notizia dell'arrivo della serie live action Avatar: La leggenda di Aang su Netflix ha incuriosito i fan dell'anime che si sono riversati sullo streamer per vedere in che modo Netflix è riuscito a condensare in 8 episodi da un'ora una serie animata da 20 puntate da mezzora. Lo showrunner Albert Kim l'ha spiegato a Cinemablend.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie distribuita da Netflix. Scoprite quando uscirà la seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang, dopo aver visto il primo ciclo di episodi.

"Una delle prime cose che ho fatto è stato mettere su una grande lavagna tutti gli episodi della prima stagione e poi ho scritto quali erano le trame. E poi l'ho descritto come se stessi tirando via quei fili, e li stessi re-intrecciando per vedere come si poteva renderlo più una narrazione seriale e continua per Netflix. E quello che succede è che quando inizi a guardare gli episodi della prima stagione inizi a vedere dei parallelismi tematici" ha spiegato Kim.



Per spiegare meglio questo processo, lo showrunner ha fatto l'esempio di due personaggi secondari, Jet e il Meccanico, che avevano entrambi le giuste intenzioni ma sono stati spinti all'estremo, realizzando due trame combinate a Omashu, in grado di enfatizzare l'idea di come la guerra influenzi le persone e le loro azioni:"E ciò che mi interessava è che se avessi messo quei due personaggi uno di fronte all'altro sarebbero stati in conflitto. E quindi è quello che abbiamo fatto, li abbiamo messi nella stessa storia. È per questo che vedete il Meccanico a Omashu e Jet a Omashu".



Praticità è stata la parola chiave:"Amo l'episodio del Meccanico nell'originale ma è un episodio massiccio. Se dovessimo farlo in live action spenderemmo la metà del budget solo per quell'episodio. Quindi, abbiamo dovuto essere un po' più pratici su dove mettere le nostre risorse". Nel cast c'è anche qualche fan: una star di La leggenda di Aang ha visto la serie animata 26 volte in passato prima di far parte del progetto.