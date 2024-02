Avatar: La Leggenda di Aang, come finisce la stagione 1 su Netflix?

Dopo tanta attesa, Netflix ci ha presentato questo Avatar: La Leggenda di Aang tutto d'un colpo, come da tradizione per le produzioni della grande N: gli adepti del bingewatching più aggressivo hanno quindi già avuto modo di portare a termine l'opera, godendosi un finale che lascia molti discorsi in sospeso in vista della seconda stagione.

Nell'ultimo episodio della prima stagione di questa serie che presenta comunque un po' di differenze con l'Avatar: La Leggenda di Aang animato vediamo prima di tutto la Tribù dell'Acqua del Nord respingere l'attacco dell'esercito della Terra del Fuoco grazie all'aiuto della banda di Aang e della principessa Yue, che arriva a sacrificarsi per salvare la sua gente.

Quando la narrazione si sposta dalle parti della Terra del Fuoco, però, ecco il colpo di scena: l'attacco al Polo Nord era nient'altro che un diversivo, con il nostro Signore del Fuoco che ha infatti incaricato la principessa Azula di attaccare Omashu con tutta la potenza possibile! Il piano è molto simile a quello attuato da suo padre, che si lanciò all'attacco del Regno della Terra per aver modo di sterminare indisturbato i Nomadi dell'Aria.

Le similitudini tra i due avvenimenti non si fermano qui: i saggi della Terra del Fuoco sono infatti riusciti a decifrare le stelle, prevedendo il ritorno di lì a poco della Cometa di Sozin, che come sappiamo conferirà immensi poteri al Signore del Fuoco e ai suoi uomini. Insomma, lo scontro con l'esercito di Azula è inevitabile e sarà presumibilmente il fulcro della seconda stagione: Aang, nel frattempo, è intenzionato a lasciarsi addestrare da Katara per diventare Dominatore dell'Acqua. E voi, avete apprezzato questa prima stagione? Qui, a tal proposito, trovate il punteggio di Avatar: La Leggenda di Aang su Rotten Tomatoes.