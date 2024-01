Avatar: La Leggenda di Aang, come gestirà Netflix l'invecchiamento del protagonista?

L'invecchiamento dei protagonisti è il grande incubo delle saghe destinate a durare anni, in particolare quando si tratta di personaggi dalla giovane età: Harry Potter e Stranger Things sono forse i casi più eclatanti in tal senso, ma a correre questo rischio nel prossimo futuro è senz'altro Avatar: La Leggenda di Aang.

Gli eventi della serie animata si snodano infatti nell'arco di un anno, durante il quale l'aspetto dei suoi protagonisti non subisce certo grossi cambiamenti: ben diverso sarà il discorso della serie Netflix, le cui stagioni usciranno sicuramente nell'arco di più anni. Come fare, dunque, a evitare il peggio?

A parlarne è stato lo showrunner Albert Kim, che ha confermato la volontà di apportare alcuni cambiamenti ad Avatar: La Leggenda di Aang proprio per ovviare a questo problema: "Tutte e tre le stagioni della serie animata hanno luogo durante un anno solare. Non c'era modo che potessimo fare una cosa del genere, quindi abbiamo deciso di progettare questa stagione in modo da preventivare un salto temporale tra la seconda e la terza stagione" sono state le sue parole.

A farne le spese sarà la Cometa di Sozin: "La cometa era il loro cronometro. Abbiamo decidere di rimuovere quell'orologio ticchettante perché non sappiamo quanti anni avranno i nostri protagonisti nelle prossime stagioni" ha spiegato Kim. Cosa ne dite? Sarà una soluzione efficace? Nell'attesa di saperne di più, intanto, qui vi lasciamo il trailer di Avatar: La Leggenda di Aang.