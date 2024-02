Avatar: La leggenda di Aang, come saranno i poteri nella serie Netflix?

Dopo il successo planetario di One Piece, ormai Netflix ci ha preso gusto con i remake in live-action di celebri manga e anime e il prossimo per importante in ordine di arrivo sulla piattaforma è quello della serie animata Nickelodeon. Dopo aver visto il trailer di Avatar: La Leggenda di Aang, ci si chiede se i poteri saranno riprodotti fedelmente.

Avatar: La Leggenda di Aang dell'aria debutterà a fine mese su Netflix con una nuova versione della serie animata classica, e il produttore esecutivo della serie live-action ha annunciato che lo show presenterà una nuova versione dei poteri di Aang. In queste settimane che precedono il debutto della serie, i produttori hanno fatto capire quanto stiano modificando la storia originale. Questo include elementi grandi e piccoli, e sembra che un elemento che è stato modificato sia lo stato Avatar potenziato di Aang.

Lo showrunner e produttore esecutivo Albert Kim ha parlato con IGN di alcuni degli aggiustamenti e delle modifiche apportate alla serie originale per adattarla al nuovo formato in live-action. Uno dei cambiamenti è qualcosa che Kim lascia intendere che i fan potrebbero non cogliere, in quanto spiega che il team ha cambiato le "regole" dello Stato Avatar di Aang per questa nuova serie Netflix e ha "semplificato" il suo funzionamento. Tra i vari cambiamenti, ricordiamo anche che lo show ha rimosso il sessismo di Sokka.

Quando gli è stato chiesto se lo Stato Avatar sia stato difficile da realizzare, Kim ha spiegato che si trattava più che altro di modificare le regole del suo funzionamento: "Dal punto di vista narrativo, lo Stato Avatar, come Appa in un certo senso, ha delle regole piuttosto fluide nella serie animata. Se si guarda da vicino a quando e come Aang può entrare nello stato Avatar, le regole cambiano un po' dappertutto. Quindi siamo stati molto cauti nel rivedere questo aspetto nella prima stagione".

Per quanto riguarda il suo utilizzo, Kim ha spiegato che è stato adattato ai fini della storia: "In effetti, abbiamo finito per modificare un po' le regole ai fini della storia. Sarà interessante vedere se i fan lo coglieranno e cosa ne penseranno. Ma abbiamo snellito molte di queste regole e abbiamo creato qualcosa che mi è piaciuto molto".

In termini di presentazione visiva, il produttore esecutivo e supervisore dei VFX Jabbar Raisani ha spiegato in che modo la serie live-action ha interpretato la trasformazione.

"Dipende molto da ciò che accade intorno ad Aang", ha esordito Raisani. "Ogni volta che si trova nello Stato Avatar, genera molta 'energia', come la chiamo io. E quell'energia può alterare le cose intorno a lui, può attirare le cose. Si percepisce la forza di ciò che sta facendo. È anche una questione di sound design, che fa sentire davvero tanto la sua potenza. Non importa se è un ragazzino di 12 anni o un uomo di 50, si sente che è grande e potente. E molto di questo si deve al design dei VFX e al sound design".

Avatar: La Leggenda di Aang debutterà su Netflix il 22 febbraio.