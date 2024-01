Avatar: La leggenda di Aang, come ha reagito Netflix all'addio dei creatori della serie?

La produzione di Avatar: La leggenda di Aang, la nuova serie live action di Netflix, ha navigato in acque agitate per parecchio tempo, in particolare a causa dell’abbandono dei creatori originali.

Avatar: La leggenda di Aang sarà un remix dell’anime, e il nuovo showrunner della serie Albert Kim si è confidato con SFX a proposito dei momenti difficili durante la realizzazione dello show. Queste le sue parole:

“C'è stato un momento in cui ho fatto un passo indietro per pensare: "Come sarà senza di loro (Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko)? Mi sentivo molto sicuro della direzione che avevamo tracciato. Anche Netflix era molto entusiasta della direzione che stavamo prendendo, quindi mi è sembrato organico continuare con la serie, anche dopo la loro partenza. Ma non è stato facile. C’è stato sicuramente un momento in cui ho pensato: "Wow, sarà dura". Mi sarebbe piaciuto averli come persone con cui parlare, consultarmi e collaborare. Ma anche in questo caso si è trattato di una decisione personale da parte loro. Dopo di che, si trattava solo di andare avanti nel miglior modo possibile e di fare ciò che ritenevamo fosse meglio per il progetto".

Il nuovo adattamento live action approderà su Netflix il 22 febbraio 2024. Qui potete vedere le nuove foto dal set di Avatar: La leggenda di Aang.