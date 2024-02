Avatar: La Leggenda di Aang, cos'è la Cometa di Sozin e perché è importante?

La nuova serie live action Avatar: La Leggenda di Aang, adattata da uno degli show animati più amati di sempre ha presentato la Cometa di Sozin anticipando quello che potrebbe accadere nei prossimi capitoli della narrazione. Cerchiamo di approfondire che cosa sia il corpo stellare e che ruolo abbia all’interno della trama dell’opera.

Dopo aver mostrato il video dietro le quinte che mostra come siano state create le creature presenti in Avatar: La Leggenda di Aang, torniamo ad occuparci della serie Netflix per spiegare il ruolo che la Cometa di Sozin, la cui presenza è stata solo accennata nel corso della prima stagione, potrebbe ricoprire nei prossimi episodi.

Nella serie animata viene raccontato come la cometa si avvicini all’atmosfera del pianeta ogni 100 anni, rendendo praticamente imbattibile la Nazione del Fuoco.

Nella scena pre-crediti del nuovo prodotto della piattaforma di streaming dalla N rossa, il Signore del Fuoco scopre e rende noto che la Cometa sarà presto su di loro, e, per quanto non sia chiaro quando la cosa avverrà concretamente, possiamo immaginare che, se Aang non riuscirà a padroneggiare in tempo i propri poteri, la Nazione del Fuoco potrà portare a termine l’intenzione di dominio assoluto sul resto delle popolazioni del mondo raccontato nel franchise.

In attesa di capire come la questione verrà approfondita nelle prossime stagioni dell’adattamento, vi lasciamo al significato dei tatuaggi del protagonista di Avatar: La Leggenda di Aang.