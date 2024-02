Avatar: La leggenda di Aang, cosa ne pensa la star del film di M Night Shyamalan?

Avatar: The Last Airbender è la nuova trasposizione live-action dedicata al famoso franchise d'animazione. Lo show di sicuro non nasce dietro ai migliori auspici, in quanto Netflix non ha sempre centrato l'obbiettivo con operazioni di questo tipo. Tuttavia, negli ultimi tempi, sembrerebbe che una speranza concreta gli si possa dare.

Come potete leggere nella nostra recensione di One Piece infatti, una buon rifacimento su schermo di opere animate è possibile se si è in grado di gestire al meglio tutti gli elementi a disposizione.

Tuttavia, nonostante gli anni passino, ancora in molti di noi è rimasto il ricordo del tentativo, decisamente fallito, da parte del regista M. Night Shyamalan di portare nelle sale cinematografiche L'Ultimo Dominatore dell'Aria.

Su quest'ultimo infatti hanno dovuto confrontarsi anche tutti coloro che hanno lavorato ad Avatar: The Last Airbender. In particolare ne ha parlato la star Katara Kiawntiio, ed ha apertamente confessato che in quanto fan della serie ne rimase molto delusa. Attualmente rappresenta un esempio chiaro di come non realizzare certi tipi di prodotti.

"Questo cartone ha una storia davvero affascinante, noi abbiamo cercato di dare al pubblico il live-action che si meritano".

Voi che ne pensate? Vedrete il nuovo show Netflix oppure siete tra i pochi affezionati della versione mandata al cinema?