Avatar: La leggenda di Aang, che differenze ci sono tra il nuovo live-action Netflix?

Quando c'è da trasporre in live-action una serie animata è sempre bene aspettarsi dei cambiamenti: che questi siano un bene o un male, naturalmente, lo si scoprirà solo una volta conclusa la visione dell'opera. Bando alle chiacchiere, dunque: come siamo messi, sotto quest'aspetto, con Avatar: La Leggenda di Aang?

La serie live-action targata Netflix ha fatto oggi il suo esordio sulla piattaforma, per cui è possibile cominciare a tenere traccia di un po' di modifiche: in primis troviamo la questione del Genocidio dei Nomadi dell'Aria, che nella nuova serie avviene quando ad Aang è stato appena rivelato di essere l'Avatar (nella serie animata i due eventi sono decisamente più sfasati nel tempo).

Aang, inoltre, non fugge per il timore di essere separato da Mong Gyatso, ma si limita a volare via con Appa con l'unico intento di schiarirsi un po' le idee sul suo destino: il senso di colpa post-Genocidio rimane, ma ovviamente la responsabilità del nostro è decisamente diversa; un altro cambiamento riguarda Katara, che nella serie live-action non mostra immediatamente quel talento naturale di dominatrice dell'acqua che ci viene invece mostrato nella serie animata.

Un cambiamento che ci era invece già stato annunciato è quello che riguarda il personaggio di Sokka, decisamente meno sessista rispetto all'Avatar: La Leggenda di Aang animato; un cambiamento che, come già spiegato dallo showrunner di Avatar, aiuterà invece a tenere sotto controllo la questione dell'età del protagonista è quello che ha portato ad eliminare ogni riferimento alle tempistiche della Cometa di Sozin, che nella serie animata fa un po' da "orologio" degli eventi (che, a differenza del live-action, sono concentrati nell'arco di un anno). E voi, avete notato altri cambiamenti? Fatecelo sapere nei commenti!