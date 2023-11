Avatar: La Leggenda di Aang, la doppiatrice di Toph si emoziona davanti al trailer!

Il primo trailer di Avatar: La Leggenda di Aang ha entusiasmato gli utenti, appassionati della saga e non, ma a rimanere sbalordita dalla clip è stata soprattutto Michaela Jill Murphy (la prima doppiatrice ad aver prestato la propria voce a Toph Beifonge): ecco la sua reazione in un video pubblicato su YouTube!

"Sono abbastanza emotiva" annuncia, le lacrime agli occhi e una fascetta che rimanda al personaggio. "È meraviglioso appurare quanto il progetto sia tangibile. Il risultato appare già bellissimo così", anche grazie alla colonna sonora. Inoltre, la speranza è che la serie TV "raggiunga persone che non hanno mai visto Avatar: The Last Airbender", ossia la celebre serie animata statunitense andata in onda su Nickelodeon dal 2005 al 2008.

Classe 1994, Michaela Jill Murphy ha prestato la propria voce al personaggio nella serie animata, nei videogiochi e gli altri adattamenti del franchise. Per chi non conoscesse Toph, invece, è una maestra del dominio della terra, peraltro inventrice del dominio del metallo. Di nobili origini, nasce cieca, ma dopo un duro allenamento impara a padroneggiare l'arte del "senso sismico" (che le permette di rilevare le vibrazioni nel terreno).



Ecco la sinossi ufficiale del live-action: "Dopo un intervallo di 1000 anni, l'Avatar, il maestro spirituale degli elementi, è tornato. E proprio al momento giusto. Le Quattro nazioni (Acqua, Terra, Fuoco e Aria) sono ora squilibrate. La Nazione del Fuoco vuole governare il mondo, e la sua prima conquista sarà la Tribù dell'Acqua del nord. È Aang, dodicenne dominatore dell'aria, che dovrà trovare un modo per fermarla".

Gli episodi debutteranno su Netflix il 22 febbraio 2024. A proposito, ecco 5 dettagli nascosti nel tralier di Avatar: La Leggenda di Aang.