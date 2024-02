Avatar: La Leggenda di Aang: tutta la forza degli elementi nel nuovo, spettacolare trailer

Sono trascorsi 100 anni dalla venuta dell'ultimo Avatar, per cui il momento è decisamente quello buono per tornare a scendere in campo! Netflix non ha intenzione di farci aspettare oltre e, in attesa dell'esordio del live-action di Avatar: La Leggenda di Aang tra pochi giorni, ha deciso di regalarci un ultimo, spettacolare trailer.

Anticipato dal breve teaser di Avatar: La Leggenda di Aang rilasciato nei giorni scorsi, il nuovo trailer sembra avere lo scopo non solo di darci un'idea di ciò che vedremo in questa prima stagione, ma anche di sfoggiare tutto l'impegno profuso da Netflix in termini di VFX e budget impiegato per la realizzazione di sequenze, si spera, capaci di rendere giustizia al materiale originale.

Mentre il mondo viene messo a ferro e fuoco dalla guerra che imperversa tra le quattro nazioni, a tentare di riportare l'ordine è dunque il nostro piccolo protagonista interpretato da Gordon Cormier, che in questo trailer ci viene mostrato entrare nello stato di Avatar e controllare i quattro elementi: un potere enorme che, come ben sa chi ha già visto la serie animata, porta con sé non poche responsabilità e altrettanti rischi. Cosa ve ne pare? Il trailer vi fa ben sperare in vista di questo live-action? Diteci la vostra nei commenti!