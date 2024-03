Avatar: La leggenda di Aang, ecco l'elemento più difficile da ricreare in live action

Dal 22 febbraio su Netflix è disponibile la versione live action di Avatar: La leggenda di Aang e il direttore della fotografia Michael Balfry ha spiegato in un'intervista quale è stato l'elemento particolarmente complicato da rendere in versione carne ed ossa nella serie tv prodotta da Nickelodeon Productions.

Sono stati i dominatori del fuoco la parte più difficile da rendere in live action, come ha spiegato Balfry:"Direi il controllo del fuoco. Provare a renderlo apparentemente naturale quando riprendiamo un camino o un fuoco da campo. Non sempre usiamo il vero fuoco per ragioni di praticità. Se sei all'interno non puoi avere una sbarra fiammeggiante. Quindi, si usa l'illuminazione cercando di assicurarsi che sembri reale. E le persone vedranno dove è falso e dove non lo è. Cercare di mantenerlo sottile è la sfida più grande".



Ecco perché è stato fondamentale il lavoro sull'illuminazione:"Il controllo del fuoco sarebbe stato principalmente con l'illuminazione. Quando le loro mani brillano aggiungevamo soltanto un po' di luce pratica per illuminare il loro viso, ancora una volta, per conferire credibilità e dare agli effetti qualcosa con cui lavorare. Avevamo luci nelle loro mani che brillavano e poi da lì costruivano le fiamme" ha spiegato. Michael Balfry ha parlato della CGI e degli effetti pratici in La leggenda di Aang, nonché dell'importanza della preparazione.

Nell'intervista, il direttore della fotografia spiega che la difficoltà con gli effetti visivi è mantenerli semplici ma il lavoro nella serie ha portato ad un risultato che la produzione ha ritenuto ottimale. Un contributo impressionante, che ha portato a condensare La leggenda di Aang in una serie da 8 episodi.