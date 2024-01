Avatar: La Leggenda di Aang, la guerra sconvolge il mondo nel trailer della serie Netflix!

Smaltito l'effetto One Piece, per Netflix i tempi sono ormai maturi per tentare di bissare il successo con un altro, rischiosissimo adattamento live-action: Avatar: La Leggenda di Aang è pronto a catalizzare l'attenzione durante questi primi mesi di 2024 e l'ultimo trailer ufficiale è qui per ricordarcene l'uscita.

Dopo averci presentato i protagonisti di Avatar: La Leggenda di Aang con gli ultimi character poster, Netflix ha deciso infatti di aprire per noi una finestra sulla Nazione del Fuoco permettendoci di dare uno sguardo a ciò che vedremo nel corso degli episodi di questa prima stagione e introducendo per grandi linee quella che è la storia del ragazzino chiamato a salvare un mondo prossimo al collasso.

Esattamente come la serie animata da cui è tratta, Avatar: La Leggenda di Aang seguirà quindi le vicende del ragazzo (Aang, appunto) capace di dominare i quattro elementi e, secondo le profezie, di portare la pace e l'Equilibrio tra la già citata Nazione del Fuoco, la Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra e i Nomadi dell'Aria.

Nel trailer incontriamo quindi non solo il protagonista Aang, ma anche i suoi amici Zuko e Katara, mentre ci viene concesso un veloce sguardo anche al Signore del Fuoco interpretato da Daniel Dae Kim. Cosa ve ne pare? Pensate ci siano i presupposti per dar seguito al successo di One Piece? Diteci la vostra nei commenti!