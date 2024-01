Avatar: La Leggenda di Aang, Netflix promette: 'Sarà più dark dell'originale'

Abbiamo già avuto modo di vedere un assaggio di come sarà dal trailer di Avatar: La Leggenda di Aang, ma il remake in live-action della celebre serie animata di Nickelodeon prodotto da Netflix sarà molto più dark nei toni e nella narrazione di quanto non lo fosse l'originale. Almeno questa è la promessa del colosso dello streaming ai suoi fan.

Il nuovo Avatar: La Leggenda di Aang di Netflix è un progetto che beneficia anche del vantaggio di poter vedere come ha funzionato la serie animata originale. Il team dietro il live-action Netflix è pienamente consapevole del tono più cupo che Avatar: The Last Airbender ha nella seconda e terza stagione rispetto alla prima mandata di episodi, e il produttore esecutivo e showrunner Albert Kim ha fatto notare che anche se la serie presenterà alcuni momenti più cupi non visti nell'originale, sarà in linea con quanto visto nelle ultime stagioni animate: "Per i fan della seconda e terza stagione, penso che sia tutto in linea con quanto visto lì".

Parlando con Entertainment Weekly, Kim ha iniziato ad accennare agli elementi più dark del remake spiegando perché Avatar: La Leggenda di Aang mostrerà l'attacco della Nazione del Fuoco al Tempio dell'Aria del Sud, che nell'originale era solo accennato: "Era un cartone animato, era pensato per i bambini", ha esordito Kim. "Ma ho ritenuto importante che si vedesse l'evento che dà inizio alla storia di Avatar. La famosa battuta è: 'Tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato'. Volevo vederlo".

È una cosa che Jabbar Raisani, produttore esecutivo e supervisore degli effetti visivi, ha notato anche a proposito di questa nuova sequenza.

"Volevamo solo assicurarci che il pubblico non pensasse di trovarsi di fronte a uno show per bambini. Volevamo assicurarci che il nostro show fosse adatto a tutte le età", ha spiegato Raisani. E questo è in linea con il tono più cupo visto nelle stagioni successive, come ha affermato Kim, ma sembra che questo evento sarà mostrato molto prima nella storia rispetto all'originale. Anche la star di Fire Lord Ozai, Daniel Dae Kim, ha sottolineato che "i bambini che hanno visto la versione animata di Avatar sono ormai adulti e sono quindi pronti per una serie più adulta".

Tra l'altro, Avatar ha anche eliminato il sessismo di Sokka, evidente nella serie animata e non più in linea con i canoni odierni.

Avatar: La leggenda di Aang sarà disponibile su Netflix dal 22 febbraio 2024.