Avatar: La Leggenda di Aang, Netflix ha rimosso il sessismo di Sokka

L'arrivo del trailer di Avatar: La Leggenda di Aang ha sicuramente aumentato le aspettative del pubblico su questo ennesimo e attesissimo remake in live-action di un anime prodotto e distribuito da Netflix. Tuttavia, come è consuetudine, il colosso dello streaming ha operato delle piccole modifiche e aggiustamenti, come nel personaggio di Sokka.

Una delle giovani attrici del cast, Kiawentiio, ha fatto un'anticipazione sull'adattamento live-action e ha rivelato alcuni cambiamenti chiave fatti sul personaggio di Sokka. A quanto pare, nell'adattare la serie animata in live-action, gli sceneggiatori hanno scelto di eliminare gli elementi "sessisti" del personaggio interpretato da Ian Ousley o perlomeno di alleggerirli drasticamente.

"È stato dato più peso al realismo in tutti i sensi", ha dichiarato lo stesso Ousley in un'intervista con EW a proposito del remake, con la co-star Kiawentiio che ha aggiunto: "Sento che abbiamo anche eliminato quanto [Sokka] fosse sessista. Mi sembra che nella serie originale ci fossero molti elementi che oggi non sarebbero considerati corretti".

Ousley ha continuato: "Sì, assolutamente. Ci sono cose che sono state rimodellate solo perché avrebbero potuto funzionare in modo un po' diverso [nel live action]".

Entertainment Weekly ha fatto notare che ci sono alcuni thread su Reddit dedicati a sottolineare le osservazioni sessiste di Sokka, con il personaggio che dice cose come: "Le ragazze sono più brave dei ragazzi ad aggiustare i pantaloni, e i ragazzi sono più bravi a cacciare e combattere".

Avatar: La Leggenda di Aang arriverà su Netflix il 22 febbraio con Kiawentiio nel ruolo di Katara, Ousley in quello di Sokka, Dallas Liu nel ruolo del principe Zuko e Gordon Cormier in quello di Aang. Scoprite tutti i protagonisti di Avatar.

La serie è un adattamento dell'omonima serie animata di Nickelodeon. Albert Kim è showrunner, produttore esecutivo e scrittore. Oltre a Kim, Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback sono produttori esecutivi, così come Michael Goi. Goi, Roseanne Liang (anche lei produttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson sono i registi.