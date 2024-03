Avatar: La leggenda di Aang, Netflix rinnova la serie per la stagione 2 e 3

I numeri incredibili di Avatar: La leggenda di Aang e l'approvazione dei fan rendevano il rinnovo del live-action per una seconda stagione quasi scontato. E infatti, a distanza di poche settimana, è arrivata l'ufficialità!

Netflix ha annunciato una seconda stagione dello show tratta dallo serie animata di Nickelodeon: ma non solo, perché il colosso dello streaming ha rinnovato Avatar: La leggenda di Aang anche per una terza stagione! Iniziare un'avventura di questa portata, per Netflix, portava con sé dei programmi ben più ampi di una sola stagione, premiata dal pubblico per la grande fedeltà con il materiale originale, riuscendo dove altri (vedi il film del 2010 di M. Night Shyamalan) avevano fallito. Le sfide non sono di certo mancate ed alcuni elementi sono stati difficili da replicare in live-action in Avatar: La Leggenda di Aang, ma il risultato finale appare all'altezza delle aspettative

Il colosso dello streaming si conferma il re degli adattamenti live action dopo il grande successo di One Piece, seguito dall'entusiasmo per la serie con protagonista Aang creata da Albert Kim. Ma cosa aspettarci dalla seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang? Il finale della prima stagione è stato cruciale, anticipando un grande minaccia che adesso abbiamo certezza che sarà affrontata nei nuovi episodi dell'adattamento live-action.