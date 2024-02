Avatar: La leggenda di Aang, Netflix: 'Speriamo di catturare i fan di Game of Thrones'

Mentre l'uscita su Netflix di Avatar: La Leggenda di Aang è sempre più vicina, continuano a trapelare preziose informazioni su ciò che vedremo sui nostri schermi.

Dopo aver appreso dal produttore esecutivo della serie che la versione live action di Avatar: La Leggenda di Aang sarà più dark dell'originale animato, lo showrunner Albert Kim interviene citando un famosissimo show televisivo: Game of Thrones.



Nel corso di un'intervista a IGN, dopo aver definito lo show "un remix, non una cover" e aver specificato che il team creativo era consapevole che "non sarebbe stato solo per bambini", Albert Kim ha rievocato la serie animata, affermando che: "La seconda e la terza stagione erano molto più mature nell'affrontare certe tematiche rispetto alla prima. Per noi si trattava di trovare il giusto equilibrio, di assicurarci di essere fedeli al DNA dell'originale e, allo stesso tempo, di creare una serie drammatica da destinare a Netflix".

A questo punto, lo showrunner ha proseguito: "Lo show deve piacere anche alle persone che sono grandi fan di Game of Thrones, quindi doveva essere una serie adulta e matura anche in questo senso". Un parallelo inaspettato, con una delle serie tv più popolari della storia del piccolo schermo. Un fatto che non stupisce, dato che Jabbar Raisani, regista di Avatar: La Leggenda di Aang, in passato si è occupato proprio degli effetti visivi del serial tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

Mentre ci facciamo un'idea delle atmosfere della serie grazie al trailer di Avatar: La Leggenda di Aang, abbiamo anche modo di leggere le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Raisani a proposito dell'atteggiamento assunto in fase di riprese. Il regista ha infatti sottolineato il tentativo di tenersi aperta più di una strada a livello creativo e di tono da utilizzare all'interno del racconto: "Quando si tratta di individuare il tono giusto da utilizzare ci si affida alla sceneggiatura e, una volta sul set, diciamo 'ok facciamo questa versione' e subito dopo 'ok facciamo qualcosa di più stupido. facciamo qualcosa ancora più sciocco [...] ci siamo semplicemente assicurati di avere più opzioni tra cui scegliere in fase di post-produzione. [...] basta proteggerci in modo tale da esser sicuri di poter modellare il tono a nostro piacimento".

Ricordiamo che Avatar: La Leggenda di Aang uscirà su Netflix il 22 febbraio.