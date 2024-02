Avatar: La leggenda di Aang, Netflix farà la stagione 2? Importanti novità

Avatar: La Leggenda di Aang è l'ultima trasposizione live-action della celebre serie Nickelodeon. Si tratta certamente di un tentativo rischioso da parte di Netflix, specie se guardiamo al passato della piattaforma dove non tutto ciò che è stato realizzato in tal senso ha avuto modo di ottenere poi i risultati sperati.

Tuttavia, come potete leggere dalla nostra recensione di One Piece, sembra che in certe occasioni ci sia effettivamente modo di riuscire a realizzare una trasposizione che sia fedele al materiale di partenza, ma che anche ne prenda le distanze sotto altri aspetti.

Ecco che così ha fatto anche la serie Netflix Avatar: La Leggenda di Aang, la quale è riuscita ad ottenere dei pareri tutto sommato positivi da parte della critica e degli appassionati. Al momento sembra che siano in programma altre due stagioni dello show, in modo da arrivare alla fine della serie con un adattamento completo della serie Nickelodeon.

Oltretutto, secondo un rapporto di What's On Netflix, su Linkedin si troverebbe un elenco di "assistenti alla sala scrittori", che hanno già completato la scrittura per la seconda stagione della serie. Al momento però sembra che l'utente di riferimento abbia modificato il tutto, in modo da non presentare più riferimenti ad Avatar.

Voi che ne pensate? Tenete conto che attualmente lo show non è ancora stato rinnovato ufficialmente per proseguire con altri episodi.