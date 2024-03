Avatar: La leggenda di Aang, quali numeri ha fatto registrare la serie tv su Netflix?

Dal 22 febbraio su Netflix è disponibile la serie live action Avatar: La leggenda di Aang, attesa nuova versione della celebre serie animata creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. Ma come sta andando lo show sinora? Ecco in che modo ha risposto il pubblico e quali numeri ha registrato l'opera disponibile in streaming.

Se nel frattempo il cast di Avatar: La leggenda di Aang è diventato virale, in base ai dati riportati da Variety, la serie ha raccolto 19,9 milioni di visualizzazioni dal 26 febbraio al 3 marzo, sufficienti per mantenersi nella Top 10 di Netflix. Tuttavia, si tratta di un dato in ribasso dai 21,2 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni sulla piattaforma, ovvero un calo del 6%.



Un dato ritenuto non positivo, soprattutto se si considera che solitamente l'audience cresce con il passare dei giorni.

Paragonandola ad una serie come One Piece si nota che quest'ultima fece registrare un esordio da 18,5 milioni di visualizzazioni a salire fino a 19,3 milioni, e dal momento che la serie tornerà con una seconda stagione, è evidente che Netflix è rimasta impressionata positivamente dai risultati dello show.

Ecco perché per Avatar: La leggenda di Aang sarà complicato ottenere un rinnovo, a causa di questo calo sostanziale dopo pochi giorni dal debutto e anche dalla frequente decisione di Netflix di cancellare serie dopo una sola stagione di produzione.

Cosa ne pensate? State guardando la serie su Netflix? Non perdete la nostra recensione di Avatar: La leggenda di Aang.