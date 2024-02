Avatar: La Leggenda di Aang, online le prime reazioni: promossa o bocciata?

L'arrivo in streaming di Avatar: La Leggenda di Aang è sempre più vicino e tra pochi giorni, Netflix presenterà a tutto il mondo e ai suoi abbonati l'adattamento live-action della serie di successo di Nickelodeon. Nelle ultime ore, però, alcuni critici e influencer hanno avuto accesso alle prime puntate, così sono fioccate online le prime reazioni.

Le reazioni online si concentrano soprattutto sul cast, considerato dai più all'altezza del compito, ma avvertono i fan più accaniti dell'anime che le modifiche apportate alla versione in live-action non sono poche e potrebbero irritare qualcuno. La scrittura è poi considerata scadente e non tutti gli effetti visivi hanno convinto. Insomma, sembra proprio una bocciatura. Non è unanime, alcuni invece sono stati più entusiasti.

"Dopo aver visto due volte Avatar: La Leggenda di Aang di Netflix, posso dire che è una visione solida che si regge da sola. Tuttavia, i fan più accaniti devono sapere che apporta molte modifiche alla serie originale. Il cast è fantastico, e sì, Dallas Liu è on fire".

"Sono finalmente autorizzato a dire che il primo episodio di #AvatarTheLastAirbender è una grande delusione. Certo, gli effetti sono fantastici e in generale la grafica è solida, ma si tratta di un adattamento che non ha nulla da invidiare agli altri. Troppa esposizione, scrittura scadente e ritmo orribile. Dallas Liu regna, però".

"Ho visto il primo episodio di #AvatarNetflix ed è difficile. Troppo lungo e troppo concentrato. I momenti importanti sono molto sottotono, la recitazione è mediocre, i costumi, i piegamenti e i combattimenti sono fantastici ma gli altri VFX sono difficili da guardare. Si può vedere senza audio, per favore?".

"Netflix AVATAR: THE LAST AIRBENDER ep.1 è stato spettacolare! Questa versione live-action ha reso incredibile giustizia alla vecchia serie animata, di cui ero un fan. Il cast è stato eccezionale, le immagini sono notevoli e Gordon Cormier (Aang) è una rivelazione".

Se non conoscete questo progetto in live-action di Netflix, vi basti sapere che il servizio ha lavorato in tandem con Rideback Productions per dare vita ad Avatar: La Leggenda di Aang. La serie è stata sviluppata da Albert Kim e inizialmente erano coinvolti i co-creatori della serie originale. Tuttavia, DiMartino e Konietzko hanno abbandonato il progetto nel giugno 2020 per divergenze creative. Non molto tempo dopo la loro uscita, Netflix ha portato a bordo Kim, che ha supervisionato la produzione live-action dall'inizio alla fine.

Per quanto riguarda il cast, Avatar: La Leggenda di Aang ha trovato in Gordon Cormier l'interprete perfetto per Aang. Dallas Liu è stato scelto per interpretare il principe Zuko, mentre Kiawentiio è stata scritturata come Katara. Per il fratello maggiore Sokka è stato scelto Ian Ousley, mentre l'attore veterano Paul Sun-Hyung è stato scelto per interpretare lo zio Iron. E per quanto riguarda il Signore del Fuoco Ozai? Netflix è riuscita a coinvolgere Daniel Day Kim.

Attualmente, il lancio di Avatar: La Leggenda di Aang su Netflix è previsto per il 22 febbraio. È possibile recuperare la serie animata originale su Paramount+ per seguire la storia di Aang.

Per maggiori informazioni sulla serie, potete leggere la sinossi ufficiale qui sotto: "Katara e Sokka (un fratello e una sorella) scoprono l'Avatar (un ragazzo Airbender di 12 anni di nome Aang) congelato in un iceberg. Insieme i tre iniziano il loro viaggio verso il Polo Nord per trovare un maestro Waterbender in modo che Aang possa iniziare il suo addestramento da Avatar!".