Avatar: La leggenda di Aang promosso o bocciato? Il voto di Rotten Tomatoes

Dopo il debutto di Avatar: La leggenda di Aang su Netflix cominciano ad arrivare le prime reazioni dalla critica. Promosso o bocciato?

Sembra che la nuova serie live action di Netflix al momento si trovi nel purgatorio. Lo show ha ricevuto delle critiche miste e ha un indice di gradimento del 68% per la critica e del 73% per il pubblico sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Ecco alcune delle prime recensioni di Avatar: La leggenda di Aang presenti sul portale: Alan Sepinwall scrive per Rolling Stone “Questo nuovo Ultimo dominatore dell'aria è abbastanza divertente da funzionare per i nuovi arrivati in questo mondo, e abbastanza rispettoso da ricordare ai fan del cartone animato perché hanno amato quel mondo in primo luogo.” Secondo Angie Han di Hollywood Reporter “Piuttosto che dare nuova vita a un mondo familiare, questo Avatar serve solo a ricordare che alcune properties amate dovrebbero essere lasciate nel ghiaccio.” – “È un intrattenimento solido: veloce, ricco di azione, con scene di combattimento decenti e alcune interpretazioni interessanti, il tutto realizzato con un generoso budget Netflix.” Aggiunge Anita Singh per il Daily Telegraph Uk.

Ricordiamo che la nuova serie live action è disponibile da oggi sulla piattaforma streaming Netflix. Conoscevate invece il significato dei tatuaggi del protagonista di Avatar: La leggenda di Aang?