Avatar: La leggenda di Aang, il protagonista aveva rifiutato la serie Netflix!

Come sarebbe stato Avatar: La leggenda di Aang senza Gordon Cormier? A quanto pare il protagonista dello show televisivo era sul punto di rifiutare il ruolo di Aang: l'attore ha spiegato il perchè durante il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Cormier aveva fatto il provino per il ruolo da protagonista quando aveva 11 anni: "Sapevi che saresti stato preso quando sei arrivato lì?" gli chiede Fallon. "In realtà avevo rifiutato il provino perchè ero un piccolo undicenne e stavano cercando un dodicenne. Ero tipo "È una sceneggiatura bella grossa. Il provino è domani. È impossibile riuscire a passare, sono minuscolo. Non succederà". Nonostante Cormier si fosse rifiutato, il casting team ha insistito rimandandogli il copione e dicendogli che volevano davvero vederlo. Dopo il provino e ulteriori prove, tra cui due letture con Dallas Liu, che interpreta il Principe Zuko e con Kiawentiio, Cormier ha ottenuto il ruolo di Aang. Sapete che Avatar: La leggenda di Aang proseguirà con una seconda stagione?

L'attore ha confessato a Fallon di aver visto la serie originale targata Nickelodeon 26 volte. Su quella serie animata si basa Avatar: La leggenda di Aang. Avatar: La leggenda di Aang è ambientata in un universo dove delle persone, conosciute come dominatori, possono controllare i quattro elementi: terra, fuoco, acqua e aria. Solo una persona per generazione ha l'abilità di controllare tutti e quattro gli elementi, un essere reincarnato conosciuto come Avatar. Quando il giovane Aang acquisisce consapevolezza della grande responsabilità che porta sulle spalle fugge via dal tempio, poco prima dell'attacco della Nazione del Fuoco. 100 anni dopo, il compito di Aang e dei suoi amici Katara e Sokka è quello di salvare il mondo. Qui trovare 5 serie Netflix da guardare se vi è piaciuto Avatar:La leggenda di Aang.