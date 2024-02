Avatar: La Leggenda di Aang, i provini erano così segreti che hanno avuto luogo in banca

Mentre il nuovo trailer di Avatar: La Leggenda di Aang ci prepara allo spettacolo a cui molto presto avremo modo di assistere, trapelano dei dettagli curiosi sulla fase che ha preceduto le riprese della serie live-action distribuita da Netflix.

A condividerli è Ken Leung, che nello show interpreta il personaggio Zhao. Raggiunto dai microfoni di Games Radar, l'attore racconta che la sua audizione si svolse in un luogo che difficilmente assocereste alle vicissitudini descritte nella serie: "È divertente, perché l'audizione ha avuto luogo in una banca d'investimento... nella prima scena, quella dell'incontro con Zuko, indossavo questo poncho aziendale".

Il bizzarro resoconto non finisce qui, con Leung che ci regala ulteriori dettagli sul singolare provino: "Zuko era un adolescente che chiedeva alla banca l'accesso al suo fondo fiduciario. Non ricordo nemmeno quali fossero i nostri nomi. Il discorso di Zhao alle sue truppe era questo monologo del dirigente di banca ai suoi impiegati. Non avevo alcuna consapevolezza, pensavo che il progetto fosse completamente diverso".

Soltanto dopo l'attore ha approfondito il ruolo che era in procinto di interpretare, guardandosi l'intera serie animata targata Nickelodeon "per informarsi". "Quando ho ottenuto il ruolo, ho guardato la serie animata per la prima volta, per informarmi e per vedere in che modo mi avrebbe influenzato, se mai lo avesse fatto".

In attesa di scoprire se questo lavoro di ricerca avrà dato i suoi frutti, vi anticipiamo la durata degli episodi di Avatar: La Leggenda di Aang, che potrete vedere su Netflix a partire dal 22 febbraio.