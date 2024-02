Avatar: La leggenda di Aang, quando esce su Netflix? Tutto sul remake live action

Avatar: La Leggenda di Aang debutta oggi, 22 febbraio 2024 su Netflix, e, consapevoli della grande attesa che riguarda l’opera in live action, dall’azienda californiana hanno voluto specificare l’orario di uscita in molti dei paesi in cui il prodotto sarà disponibile, preparando i fan a un evento che si porta dietro aspettative altissime.

Dopo aver parlato del significato dei tatuaggi del protagonista di Avatar: La Leggenda di Aang, torniamo ad occuparci dell’adattamento di uno degli show animati più amati di sempre per condividere il post con cui Netflix ha aggiornato i propri spettatori a proposito dell’ora specifica in cui, in diverse zone del mondo, si potrà finalmente apprezzare la serie tv.

Sul profilo Twitter ufficiale dell’opera, sotto la richiesta di non rivelare la preziosa informazione alla Nazione del Fuoco, sono stati elencati diversi stati in cui il prodotto sarà disponibile, specificando per ognuno l’orario di rilascio degli episodi. Per quanto riguardi l’Europa e il nostro paese, il debutto della serie è fissato per le 9 del mattino.

Lasciamo, a beneficio di tutti quelli che non dovessero conoscere l’opera originale, una breve sinossi di Avatar: La Leggenda di Aang: “Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Le quattro nazioni un tempo vivevano in armonia, con l’Avatar, maestro di tutti e quattro gli elementi, che manteneva la pace tra loro. Ma tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco attaccò e spazzò via i Nomadi dell’Aria. Con l’attuale incarnazione dell’Avatar che deve ancora emergere, il mondo ha perso la speranza. Ma come una luce nell’oscurità, la speranza sorge quando Aang un giovane Nomade dell’Aria e ultimo della sua specie, si risveglia per prendere il posto che gli spetta come prossimo Avatar”.

In attesa di scoprire come il pubblico accoglierà il live action, vi lasciamo all’ultimo teaser trailer di Avatar: La Leggenda di Aang.